استعان الفنان الكوميدى إداورد بباروكة، من أجل الشخصية التى يقدمها ضمن أحداث مسلسل “طاقة القدر”، الذى يشهد ثانى بطولات المطرب حمادة هلال فى عالم الدراما التليفزيونية، ومقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، ويعد أدوارد من أبرز الفنانين الذين يؤدون دور الرجل الثانى مع نجوم السينما والدراما، ليفرض لمسة كوميدية فى الأعمال التى يشارك فيها.



إدوارد فى مسلسل “طاقة القدر”

مسلسل “طاقة القدر” يشارك فى بطولته، حجاج عبد العظيم ويسرا اللوزى وإيهاب فهمى وسهر الصايغ ومى القاضى وإلهام عبد البديع ومصطفى أبو سريع، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج محمد مصطفى، وإنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامى “صباح الجماعة الأرهابية “.

ويشارك إدوارد أيضا فى سباق رمضان المقبل بعمل آخر وهو “لمعى القط”، والذى يشهد أولى بطولات الفنان محمد عادل إمام المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من المشبه ين منهم تارا عماد وأحمد قام بفتحى وسليمان عيد وويزو وأوس أوس وطاهر أبو ليلة وإنجى أبو زيد، تأليف حازم الحديدى وإنتاج تامر مرسى، وإخراج عمرو عرفة.

المصدر : مصر ناين