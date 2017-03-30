أعلن الدكتور معتمد يوسف مدير الإدارة الصحية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن نجاح القوافل الطبية العلاجية التى نظمتها مديرية الصحة على مدار يومين بقرية طهواى الشوفة للمركز .

وفى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أكد معتمد يوسف أن القوافل أمتدت على يومي الأربعاء والخميس، بقرية طهواى وشملت تخصصات ” باطنة، اطفال، جلدية، جراحة، رمد، نساء، اسنان ” بالإضافة إلى عيادة تنظيم الاسرة والاشعة والمعمل وذلك ب9 عيادات متنقلة .

وأضاف يوسف أن القوافل تمكنت من الكشف على 761 فى اليوم الاول و717 فى اليوم الثانى باجمالى 1478 وتم تحويل 9 حالات للمستشفيات لعمل اللازم لهم، لافتا إلى أنه تم صرف جميع الادوية مجانا لجميع الحالات .

وأكد يوسف أن القافلة تأتى بناءا على توجيهات الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية والدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

المصدر : مصر ناين