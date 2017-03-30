الكشف على مواطن فى قوافل الصحة المجانية بالمنوفية
أعلن الدكتور معتمد يوسف مدير الإدارة الصحية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن نجاح القوافل الطبية العلاجية التى نظمتها مديرية الصحة على مدار يومين بقرية طهواى الشوفة للمركز .
وفى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أكد معتمد يوسف أن القوافل أمتدت على يومي الأربعاء والخميس، بقرية طهواى وشملت تخصصات ” باطنة، اطفال، جلدية، جراحة، رمد، نساء، اسنان ” بالإضافة إلى عيادة تنظيم الاسرة والاشعة والمعمل وذلك ب9 عيادات متنقلة .
وأضاف يوسف أن القوافل تمكنت من الكشف على 761 فى اليوم الاول و717 فى اليوم الثانى باجمالى 1478 وتم تحويل 9 حالات للمستشفيات لعمل اللازم لهم، لافتا إلى أنه تم صرف جميع الادوية مجانا لجميع الحالات .
وأكد يوسف أن القافلة تأتى بناءا على توجيهات الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية والدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .
المصدر : مصر ناين
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