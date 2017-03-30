أصدر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قرارا بمساهمة المحافظة فى سداد تكاليف التسجيل بالجامعات الحكومية للدراسات العليا لكافة السنةلين بالديوان السنة والوحدات المحلية لمدن المحافظة.

وأكد بيان صادر عن المحافظة أن تكون المساهمة بحد أقصى أربع سنوات للدكتوراه وسنتين للماجستير والدبلومة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الأداء الحكومي والسنةلين بالديوان السنة والوحدات المحلية من كافة التخصصات .