أمر الرئيس الأوكرانى بيترو بورشينكو اليوم، قوات الجيش بوقف اطلاق اللهيب ضد القوات الانفصالية المدعومة من روسيا شرقى البلاد، وذلك اعتبارا من بعد غد السبت.



وذكرت شبكة فوكس نيو الإخبارية الأمريكية أن الرئيس الأوكرانى أظهر فى تصريحات صحفية عقب اجتماعه اليوم مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا سوف يسعون من جديد لتعزيز اتفاقية السلام شرقى أوكرانيا.



وكان القتال بين القوات النظام الأوكرانية والعناصر الانفصالية – التى تحظى بدعم روسيا – قد أسفر عن مصرع أكثر من 9800 شخص منذ اندلاعه شرقى اوكرانيا سنة 2014 .

المصدر : مصر ناين