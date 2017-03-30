قررت النظام الالكيان الصهيونى ية، اليوم الخميس، الاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من أراضى الفلسطينيين جنوب نابلس، وتحويلها لأراضى حكومية.

وذكرت وكالة “صفا” الفلسطينية، أن مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دجلس، أكد أن قوات الاحتلال قررت الاستيلاء على ما يقارب (977) دونما من أراضى قرى (قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل جنوب نابلس).

وأضاف أن هذه الأراضى تقع فى حوض رقم (1) بعض من جبل الخوانيق، الصانعة والخوانيق، وحرايق الشيخ، والطنطور، البطاين، السهلات، جبل قلعة الحمرة، إضافة إلى حوض رقم (6) من موقع سهل عين المهرة من أراضى قريوت.

وأشار دغلس إلى أنه سيتم الاستيلاء على اراض من قرية الساوية من حوض رقم (1)، من موقع القليلة الشامية، الشونة، المعراضة، القليلة القبلية جبل أبو نصر وجبل الزهرات، فى حين سيتم الاستيلاء على أراض بأحواض رقم (1) من موقع حرايق عياد وحوض رقم (3) موقع الرهوات، حوض (4) من موقع السهل، حوض (6) من موقع القط الشوفة لأراضى اللبن الشرقية، إضافة إلى حوض رقم (6) من موقع المغربات من أراضى سنجل.

المصدر : مصر ناين