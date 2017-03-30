قتلت القوات العراقية انتحاريين اثنين يرتديان حازمين ناسفين فى ناحية حمام العليل المحررة جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمالى العراق.



واصدر الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن، فى تصريح صحفى مساء اليوم الخميس، إنه تم قتل الإرهابيين الاثنين فى إحدى قرى ناحية “حمام العليل” كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية فى حمام العليل، وذلك استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى وبالتنسيق مع استخبارات الواجبة الاتحادية وفوج المغاوير.



على صعيد متصل، قصف طيران التحالف الدولي، بناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، موقعا لتنظيم(داعش الارهابيه) الإرهابى فى حى الاصلاح الزراعى بالساحل الأيمن غربى الموصل وقتلت ثلاثة من قيادة التنظيم.



وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن الإرهابيين القتلى هم: أبو جمال البلجيكى المسؤول العسكرى لقاطع الاصلاح الزراعى وأحمد صهيب التكريتى مسؤول الاقتصادية فى التنظيم ومحمد على علوان التكريتى مسؤول معسكرات التنظيم فى الساحل الأيمن.

المصدر : مصر ناين