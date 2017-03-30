أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند ونظيره الألمانى فرانك فالتر شتاينماير ضرورة أن تمضى فرنسا وألمانيا قدما الى بناء “أوروبا المستقبل” بعد البركسيت ولمكافحة القومية والتطرف.



واصدر الرئيس هولاند – فى مؤتمر صحفى عقده اليوم عقب لقاءه مع رئيس ألمانيا الإتحادية الجديد فرانك فالتر شتاينماير- :”بكرهة قرار النظام البريطانية بمغادرة الإتحاد الأوروبى ، لدى فرنسا وألمانيا مسؤولية كبرى وهى تحديد المسار الذى ستسلكه أوروبا والرؤية لشعبينا الى أن نلتزم بشكل كامل ببناء أوروبا المستقبل“.



وأضاف ” سواء شئنا أو لا ، سيتعين على فرنسا وألمانيا تحمل مسؤولية أكبر من ذى قبل” ، مشيرا الى تطلعهما المشترك لمكافحة كل أشكال التطرف ومحاولات الرجوع للقومية اللذين أضرا أوروبا ويمكنهما أيضا إفساد السلام العالمي.

من جانبه ، أكد الرئيس الألمانى فرانك – فالتر شتاينماير إصراره على محاربة ما وصفه بالانبهار بالأنظمة الاستبدادية.

المصدر : مصر ناين