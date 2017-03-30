نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 3 / 2017، والتى جاء فى مقدمتها، “فيفا” يرفض شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة ل مباراة المقاصة، ومصر تتقدم إلى المركز الـ19 وتحافظ على صدارة أفريقيا والعرب فى تصنيف الفيفا.

“فيفا” يرفض شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة ل مباراة المقاصة

تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولى “فيفا” برفض الشكوى المقدمة من نادى الزمالك ضد الجبلاية، حيث تضمن الرفض بأن هذا الأمر شأن داخلى ولا دخل للفيفا فيه.

مصر تتقدم إلى المركز الـ19 وتحافظ على صدارة أفريقيا والعرب فى تصنيف الفيفا

أكدت شبكة ESPN الرياضية العالمية فى تقرير لها أن قائمة التصنيف العالمى فى كرة القدم لشهر أبريل 2017 سيشهد تغييرات كبيرة على مستوى أفضل 20 منتخبا على مستوى العالم، وهو التصنيف المنتظر أن تعلنه FIFA فى 6 أبريل المقبل.

اتحاد الكرة يشكل إدارة للمنتخبات برئاسة علاء عبد العزيز

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على تشكيل لجنة لإدارة المنتخبات برئاسة علاء عبد العزيز مدير العلاقات السنةة.

ومن المقرر أن يكون عمل إدارة المنتخبات هو تعيين ومشوفة الإداريين فى المنتخبات، وتسهيل مهام وطلباتهم بإقامة المعسكرات والمباريات الودية لكل منتخب.

لجنة الحكام تختار من 180 حكما يديرون مباريات الممتاز والمظاليم

اختتمت اليوم الخميس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تحت إشراف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد، سلسلة المعسكرات التى نظمتها للحكام والحكام المساعدين خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر .

اتحاد الكرة يعلن عن بديل على ماهر 4 أبريل

يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة عن المدير الفنى لمنتخب 2002 يوم 4 أبريل المقبل، خلفا لـ على ماهر الذى تقدم باستاصدر ته وتفضيله العمل بالفضائيات.

مرتضى منصور يسلم رئيس الوزراء دعوة افتتاح منشآت الزمالك الجديدة

استقبلالباشمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عضو مجلس النواب، فى مكتبه.

وسلم مرتضى منصور دعوة افتتاح منشآت نادى الزمالك الجديدة المقررة لها يوم الجمعة الموافق 7 من أبريل المقبل لرئيس مجلس الوزراء.

اتحاد الكرة يرحب بـ “كأس أوروبا” وأسطورة مانشستر يونايتد في القاهرة

أناب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، الدكتورة سحر الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد لحضور المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الشركة الراعية لجولة كأس أوروبا أبطال الدوري في نسخته الحادية عشر بالقاهرة، والمقرر انعقاده ( بفندق فور سيزون نايل بلازا ) في الحادية عشرة من صباح يوم الخميس المقبل ( الموافق 6 من أبريل 2017 ) ويحضره نجم مانشيستر يونايتد ريان جيجز سفير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

جريندو يعود لمنتخب المحليين فى معسكر إبريل

استقر الجهاز الفني لمنتخب المحليين بقيادة هانى رمزى على ضم محمد جريندو مهاجم فريق اف سي مصر، عقب تألقه في مباراة فريقه أمس أمام الواجبة، وانتهت بفوز اف سي مصر بهدفين نظيفين أحرز جريندو الهدف الأول في دوري القسم الثاني.

المصدر : مصر ناين