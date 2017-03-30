عقد الشيخ صبرى عبادة، مستشار وزارة الأوقاف، مؤتمرا جماهيريا بقرية طوخ مركز أبو كبير للاستعداد للانتخابات البرلمانية فى الدائرة لشغل مقعد الدكتور على المصيلحى الذى خلا بتوليه حقيبة وزارة التموين، وذلك بحضور الدكتور محمد قطب أستاذ القانون الدولى، وجمع غفير من أهالى طوخ والقرى المجاورة.

وتحدث مستشار وزارة الأوقاف، عن أهمية عضو مجلس النواب فى مواجهة التحديات التى تواجهها مصر، مطالبا الجميع بضرورة الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة والواجبة لتجتاز مصر المرحلة الصعبة التى تمر بها.

وطالب عبادة الحضور بضرورة تحكيم العقل عند اختيار من يشبه هم فى البرلمان بعيدا عن العواطف والمجاملات، مؤكدا أن الوطن بحاجة الى تكاتف كافة طوائف الشعب المصرى للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ومع اقتراب موعد اختيار المرشح الذى سيشغل مقعد الدكتور على المصيلحى الذى خلا بتوليه حقيبة وزارة التموين، كثف المرشحون الـ10 من حملاتهم الانتخابية فى كافة نجوع وقرى مركز أبو كبير سعيا منهم لنيل ثقة الناخبين والفوز بالمقعد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يومى 11 و12 من شهر أبريل المقبل، بين كلا من الشيخ صبري عبادة، مستشار وزارة الأوقاف، والذى يخوض الانتخابات عن حزب حماة الوطن، الدكتور محمد حبيب الطبيب بمستشفى أبو كبير المركزى والذى خاض الانتخابات أعداد من المرات ولم يوفق وجرت بينه وبين العقيد عبدالله لاشين الإعادة ولم يوفق، والدكتور عبد الله حسان والذى يخوض الانتخابات عن حزب الوفد، ونبيل عسكر الذى يخوض الانتخابات عن حزب المؤتمر وقد خاض الانتخابات أعداد من المرات ولم يوفق، وأحمد الدمرداش الصحفى والذى يخوض الانتخابات لأول مرة وابن مدينة أبو كبير، والمحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق السابق والعميد أحمد الشوادفى الذى يخوض الانتخابات لأول مرة، والعميد أحمد المهر والمهندس أحمد جاد الكريم والمحامي عنانى قريمد، الذى يخوض الانتخابات للمرة الثانية.

انتخابات ابو كبير



انتخابات ابو كبير



أحمد دمرداش



المحاسب على الصناديلى



جانب من الحضور



جانب من المؤتمر



حشد جماهيرى



على مصيلحى



مؤتمر صبرى عبادى



نبيل عسكر

المصدر : مصر ناين