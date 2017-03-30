اصدر محققون بريطانيون إن منفذ هجوم لندن كان مجرما عنيفا قبل أن يعتنق الإسلام ويبتعد عن المشكلات لأكثر من عشر سنوات ثم تحول إلى التشدد من خلال مواد منشورة على الإنترنت وإنه استهدف البرلمان فى “هجوم منفرد”.

وتقول الواجبة إن خالد مسعود الذى حاول وضع ماضية المضطرب وراء ظهره من خلال اللجوء إلى الدين قلد هجمات محدودة التكاليف والإمكانيات التكنولوجية التى يتبناها تنظيم داعش الارهابيه. لكن المحققين لم يجدوا أى شيء يربطه بجماعات متشددة فى الداخل أو متشددين فى الخارج.

واصدر مصدر أوروبى مطلع على التحقيق “السؤال المهم هو لماذا تحول هذا الرجل إلى قاتل… وهذا هو أصعب سؤال تتعين الإجابة عليه لأن التطرف شديد التعقيد ومليء بالفروق الدقيقة… أحد خطوط التحقيق الجادة هو أنه فعل ما فعل ل شيء رآه على الإنترنت.”

وفى اليوم التالى لهجوم الأربعاء الماضى على البرلمان اصدر ت رئيسة الوزراء تيريزا ماى إن المهاجم البالغ من العمر 52 سنةا دخل دائرة اهتمام جهاز التأمين الداخلى (إم.آي5) كشخصية ثانوية فى تحقيق بشأن متطرفين يمارسون العنف، مما أثار مخاوف من أن السلطات كان عليها أن تعرف أنه تهديد محتمل.

لكن مصادر مطلعة على التحقيق رفضت تلك المخاوف. واصدر ت لرويترز إن جهاز المخابرات رصده وهو يكشف فى “مؤامرات عديدة” فى لوتن التى تبعد 55 كيلومترا إلى الشمال من لندن حيث كان يعيش قبل نحو خمس سنوات.

واصدر مصدر حكومى أوروبى إن اسم مسعود ظهر خلال تحقيق فى شبكة يشتبه فى مساعدتها لأفراد على السفر من بريطانيا للانضمام لجماعات متشددة فى أفغانستان وباكستان لكن لم يربطه شيء مما خلصوا إليه بأى جماعة أو فصيل أو رجال دين متطرفين.

وبدلا من ذلك يشتبه محققون فى أن قراءة ومشوفة مواد تحض على التطرف على الإنترنت قادته لدهس مارة بسيارة مستأجرة على جسر وستمنستر فى لندن الأسبوع الماضى مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص قبل أن يقتحم ساحة البرلمان ويطعن واجبيا الى أن الموت.

وقتل مسعود بالرصاص بعد الهجوم الذى دام 82 ثانية.

واصدر نيل باسو المنسق الوطنى لواجبة مكافحة الإرهاب فى المملكة المتحدة “لا أدلة لدى على أنه كشف هذا مع آخرين. وعلى الرغم من أننى لم أجد أدلة على صلته بتنظيم داعش الارهابيه أو القاعدة فإن هناك اهتماما واضحا بالتشدد.”

ويشير تحقيق الواجبة بقوة أيضا إلى أن مسعود كان ما يطلق عليه “مهاجم منفرد” ينفذ صنف الهجمات الذى دعا له المتحدث باسم داعش الارهابيه أبو محمد العدنانى عندما كان التنظيم فى أوج قوته فى أواخر سنة 2014.

المصدر : مصر ناين