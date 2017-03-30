اصدر ت الفنانة منى عبد الغنى، إن والدتها كانت ترفض فكرة انضمامها لفرقة الأصدقاء، قائلة:”كانت بتقولى مش عايز الناس تتفرج عليكى”، لافتة إلى أنها كانت المطربة الوحيدة فى العائلة، ووالدها كان مبسوط بها، لكن والدتها كانت شخصيتها قوية للغاية، مشيرة إلى أن والدتها حضرت حفلة معها وكانت غاضبة، حيث كانت ترفض جميع العروض الى تُقدم إليها.

وشوفت منى عبد الغنى، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى، خلال برنامج معكم، عبر فضائية سى بى سى، أن وزنها فى فيلم الباشا مع الفنان الكبير “أحمد زكى” كان 58 كيلو جرام فقط، قائلة:” فى البداية اعتذرت عن المشاركة فى فيلم الباشا، ل وجود بعض مشوف “الأحضان والقبلات”، لكن الفنان الراحل أحمد زكى وافق على مطالبى وشاركت فى الفيلم بعد إزالة تلك المشوف.

المصدر : مصر ناين