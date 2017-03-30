شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 30 / 3 / 2017 العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، “فيفا” يرفض شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة ل مباراة المقاصة.

“فيفا” يرفض شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة ل مباراة المقاصة

تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولى “فيفا” برفض الشكوى المقدمة من نادى الزمالك ضد الجبلاية، حيث تضمن الرفض بأن هذا الأمر شأن داخلى ولا دخل للفيفا فيه.

الزمالك كامل الأعداد برجوع المصابين.. محمد مجدى الاستثناء الوحيد

أصبح فريق الزمالك كامل الأعداد بعدما نجح الجهاز الطبى برئاسة الدكتور طارق سليمان فى علاج كل اللاعبين المصابين فى صفوف الفريق، باستثناء محمد مجدى الذى يخضع لبرنامج تأهيلى ينتهى بعد أسبوعين.

مرتضى منصور: البرتغالى أوجوستو مديرًا فنيًا للزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه تم التعاقد مع المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو خلفا للكابتن محمد حلمى، بالإضافة إلى التعاقد مع اثنين مساعدين له.

الزمالك يكرم محمد حلمى بعد رحيله

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إقامة حفل تكريم لمحمد حلمى المدير الفنى بعد الإعلان عن رحيله لاستقدام مدرب أجنبى خلال الفترة المقبلة، وذلك تقديرًا لما قدمه للقلعة البيضاء فى الفترة الأخيرة.

مرتضى منصور يسلم رئيس الوزراء دعوة افتتاح منشآت الزمالك الجديدة

استقبلالباشمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عضو مجلس النواب، فى مكتبه.

وسلم مرتضى منصور دعوة افتتاح منشآت نادى الزمالك الجديدة المقررة لها يوم الجمعة الموافق 7 من أبريل المقبل لرئيس مجلس الوزراء.

مدرب حراس المنتخب يكشف أسباب عدم الدفع بـ”جنش” أمام توجو

أعلن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أسباب عدم الدفع بعصام الحضري حارس دجلة و محمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك، في ودية الفراعنة الأخيرة أمام توجو، والاعتماد طوالي اللقاء على شريف إكرامي حارس الأهلي.

المصدر : مصر ناين