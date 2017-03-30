تمكنت مباحث مركز قويسنا اليوم، من ضبط عاطل وبحوزته، 50 ألف قرص من عقار “التامول” المخدر وذلك قبل ترويجهم علي المتعاطين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد أبو الفتوح مدير تأمين المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية من ورود معلومات سرية للمقدم رأفت نصار رئيس مباحث قويسنا، ومعاونه الرائد ايمن رزق، بقيام أحمد . م، وشهرته “أحمد الأنور”، 38 سنةا عاطل ومقيم قرية عرب الرمل دائرة مركز قويسنا، ومدرج تحت رقم 2553/ 4، بالاتجار في المخدرات.

علي الفور قرر العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية ،تشكيل فريق كشف جنائي ،برئاسة العميد مدحت فارس رئيس المباحث الجنائية ،الرائد رافت نصار رئيس المباحث ،وتم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة، وتم ضبط المتهم والعثور بحوزته على 50 ألف قرص مخدر من عقار “التامول”.

وبمواجهة المتهم، بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار،تم التحفظ على المضبوطات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.