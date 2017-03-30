اتهم والد طفل أحد العاطلين بإحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بالتعدى جنسيا على نجله بعد أن قام باستدراجه.

وكان اللواء أيمن الملاح، مدير تأمين الدقهلية تلقي إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى المقدم محمد الحسينى رئيس مباحث مركز ميت غمر من “ضياء الدين. م. أ” 39 سنة، من قرية ميت أبو خالد، محضرا ضد حسن. ع. ح . 17 سنة عاطل متهما إياه بالتعدى عليه جنسيا

حيث تم الكشف على الطفل في مستشفي القرية.

وبالكشف الظاهرى لم يتبين صحة البلاغ الى أن يتم تأكيد حدوث الواقعة من عدمه.

ودلت التحريات عن وجود خلافات بين العائلتين ووقوع مشاجرة قبيل الحادث بيوم واحد بينهما واحتمال أن يكون البلاغ كيديا.

وتحرر المحضر رقم 3455 لسنة 2017 إداري مركز واجبة ميت غمر، و جارى العرض على النيابة التى أمرت بتوقيع الكشف الطبي على الطفل وبيان حالته.