أكدت الفنانة مى كساب، زوجة المطرب الشعبى “أوكا”، أن أوكا وأورتيجا يتواجدان حاليا داخل مقر النيابة ، وذلك لحين الفصل فى صحة بيانات أوراق القيد العائلى الخاص بهما، وتم تحديد جلسة لهما بتاريخ 12 أبريل.

وأشارت مى كساب فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إلى أن أوكا وأورتيجا، موقفهما صحيح تماما، وأن المشكلة تكمن فى اكتمال بيانات أوراق قيدهما العائلى.

وأضافت زوجة المطرب الشعبى “أوكا”، أن ما يحدث لزوجها وراءه مدير أعمالهما السابق أحمد الطحاوى كصنف من الرد عليهما بعدما قررا تركه منذ سنة 2014 ، والتوقيع مع وليد منصور ليكون منتجا لفريق 8% وأنها لن تترك حق زوجها ، مؤكدة أنه برىء.

يذكر أن خلال توجه مطربى المهرجانات أوكا وأورتيجا للسفر إلى الإمارات، صباح اليوم الخميس، فوجئ ضابط الجوازات عند وضع الكارت الخاص بـ”أوكا و”أورتيجا” على مؤسسات الحاسب الآلى، بوجود اسمهما على قوائم المنع من السفر بناء على تعليمات مصلحة الجوازات، ويتواجدان حاليا أمام جهات التحقيق المختصة ،الى أن انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بهما.

المصدر : مصر ناين