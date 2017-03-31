أكد الدكتور عاطف عيسى مدير سنة الطب البيطرى ببورسعيد، أن المديرية نظمت حملة قومية مكثفة لتحصين الحيوانات من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية للحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية.

واصدر عيسى فى تصريح لـ”اليو السابع” إن الحملة استهدفت جميع الوحدات بحظائر القابوطى الجديد وقرى بحر البقر ووحدة عايش وقريتى العاشر والرضوان وجزر المرحات والكنسى ومشروع ناصر والكليو 17 والبليسى وقريتى 4 ,7 بسهل الطينية شرق بورسعيد، لافتا أن الحملة استهدفت تسجيل وترقيم الحيوانات من خلال بطاقة التسجيل حرصا على المربين من حيث نقل الملكية من مربى لآخر .

وفى سياق متصل أكد عيسى بأنه سيتم تفعيل القانون 13 لسنة 2014 الذى يقضى بالحبس أو الغرامة لكل من يمتنع عن تقديم المواشى للجان التحصين والتسجيل والترقيم منعا لانتشار الأمراض من منطلق حماية الثروة الحيوانية والصحة السنةة للإنسان.

المصدر : مصر ناين