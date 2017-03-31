أطلقت شركة سامسونج أمس الأول هاتفى جلاكسى s8 و s8 بلس فى حدث بنيوروك، ودعمت الشركة الكورية الجنوبية الهاتفين الجديدين بمجموعة من المزايا الجديدة، لكن افتقد الهاتفان أعدادا من الخصائص والتى ربما قد تدعم أبل بها هاتفها الجديد آيفون 8، خاصة أن سامسونج استفادت من سنةل الوقت وطرحت هاتفيها قبل 6 أشهر من الموعد المقرر لمؤتمر أبل فى سبتمبر المقبل، لذا نعرض فيما يلى بعض المواصفات التى افتقدها هاتفا سامسونج والتى ستظهر بهاتف آيفون 8 .

شاشة مسطحة

رغم ظهور الكثير من الهواتف المسطحة، وزعم تقرير دعم هاتف آيفون بشاشة مسطحة، إلا أن سامسونج تصر على إطلاق هواتف ذكية مع شاشات منحنية، ولم تفكر فى طرح نسخة مسطحة من الهواتف الجديدة.

كاميرا مزدوجة

قررت سامسونج إطلاق جلاكسى S8 و S8 بلس دون كاميرا مزدوجة، رغم اتجاه الكثير من الشركات لفكرة الكاميرا المزدوجة وعلى رأسهم أبل، وهى التقنية التى لاقت إعجاب ملايين من المستخدمين حول العالم السنة الماضى تزامنا مع طرح آيفون 7.

كاميرا أساسية بدقة أعلى

لم تختلف دقة الكاميرا بهاتفى جلاكسى s8 و s8بلس، بتلك الموجودة بهاتف جلاكسى s7 و S7 إيدج، إذ دعم الهاتفان بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل.

جودة البطارية

دعم هاتفا جلاكسى s8 و S8 بلس بنفس قوة بطاريات S7 و S7 إيدج، إذ يمتلك هاتف جلاكسى S8 بطارية 3000 mAh، فى حين أن S8 بلس يتميز ببطارية 3500mAh، فرغم وجود رقائق 10nm بكلا الجهازين، إلا أن عمر البطارية الخاصة ليست أفضل بكثير.

المصدر : مصر ناين