انضم المطرب الشعبى أحمد شيبة إلى سهرة الأسبوع المقبل تحت عنوان “هشك بشك” ليشارك بذلك النجم عصام كاريكا نفس الحفل، وهو الحفل الأسبوعى الذى يُقام كل سبت ويحييه أعداد من نجوم الأغنية فى واحد من أشهر أماكن السهر فى حى الزمالك بالقاهرة.

وشهدت حفلات “هشك بشك” على مدار الأسابيع الماضية، أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا، ومعهم حمزة الصغير، وحفل لـ شعبان عبد الرحيم، وآخر للمطرب الشعبى سعد الصغير، إذ يغنى هناك من فترة إلى أخرى، وحفل المطرب اللبنانى يورى مرقدى الذى غنى أغنيات ألبومه الأخير “أنا الموقع أدناه”، إضافة إلى أغنياته القديمة “عربى أنا” “خطيرة أنت” “امرأتى أنا عربية” وغيرها، وقبلها حفل آخر للمطرب بهاء سلطان.

المصدر : مصر ناين