يجرى وراء فريق كرة اليد بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى أيمن صلاح، إلى التتويج بلقب السوبر الأفريقى المقرر له يوم 12 أبريل المقبل بالمغرب أمام الأهلي، من أجل التأهل للمشاركة فى كأس العالم للأندية. ويرصد “اليوم السابع” 3 صعوبات تواجه الفريق الأبيض قبل خوض لقاء السوبر وهى كالآتى:

1- الخروج من كأس مصر

يعتبر الخروج من كأس مصر من أهم الصعوبات التى ستؤثر على الفريق الأبيض بشكل كبير قبل خوض السوبر، ومن المحتمل أن يؤثر على معنويات اللاعبين بالرغم من أن مواجهة سبورتنج فى دور ربع النهائى التى فقد ها الأبيض شهدت اعتراضا على التحكيم.

2- إصابة أحمد الأحمر

كما أن إصابة أحمد الأحمر ستؤثر بشكل كبير بالرغم من استقرار الجهاز الفنى على مشاركته فى أجزاء من اللقاء، إلا أنه الى أن الآن يخوض جلسات علاج طبيعى بعد إجراء جراحة المنظار.

3- صحوة الأهلي

كما أن فريق الأهلي يشهد صحوة كبيرة هذا الموسم، مما سيؤثر أيضا على الزمالك الذى يشهد تراجعا مقارنة بالموسم الماضى الذى حصد فيه الأبيض كل البطولات، فضلا عن أن آخر مواجهة بين الفريقين فى دورى المحترفين أسفرت عن فوز الفريق الأهلاوى بفارق هدف بنتيجة 20/19، مما سيعطى لاعبى الأهلي دفعة معنوية كبيرة.

المصدر : مصر ناين