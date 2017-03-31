طالب جان كلود يانكر رئيس المفوضية الأوربية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعدم التدخل فى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى بوصف ذلك ” شيئا لا يعنيه ” .



وذكرت شبكة ” فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية الليلة أن يانكر أظهر – فى كلمة القاها فى مؤتمر سياسى فى مالطا – أن الرئيس الأمريكى ترامب كان سعيدا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى بل إنه طلب من دول أخرى أن تحذو حذوها وأنا أطالبه بألا يتدخل فيما لا يعنيه “.



وحذر يانكر ترامب قائلا ” اذا واصلت المضى قدما فى هذا المسلك ، فلن أدخر وسعا فى تشجيع تكساس وأوهايو على الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية“.

ودعا يانكر رؤساء الدول الأخرى إلى أن يهتموا بشئونهم الخاصة مطالبا الدول الباقية فى الاتحاد الاوربى بتوحيد الصفوف قائلا ” إان خروج بريطانيا ليس نهاية الكون ويتعين علينا أن نجعله بداية لشىء آخر جديد وأفضل وأحسن ” .



وكان الناخبون فى بريطانيا قد وافقوا فى استفتاء أجرى فى السنة الماضى على الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوربى ، وذلك بنسبة 52 فى المائة فى المقابل اعتراض 48 فى المائة من الناخبين ، الأمر الذى يعنى انتهاء نحو أربعة عقود من اندماج بريطانيا فى الاتحاد الأوربى .

المصدر : مصر ناين