اصدر الدكتور عبد الوهاب قوطه – نقيب الصيادلة ببورسعيد في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إنه سيتم عقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة للصيادلة من أجل القضاء على ظاهرة سلاسل الصيدليات .

وأكد “قوطه”، أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ظاهرة سلاسل الصيدليات وتجاوزاتها ومخالفاتها للقانون؛ وذلك وفقاص للمواد 16، 17، 18 من قانون الصيدليات .

وتقدم نقيب الصيادلة بالشكر، لأعضاء الحملة التي تم شنها على بعض الصيدليات المخالفة؛ حيث قامت واجبة المرافق بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي الشوفة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد؛ بإزالة لافتات مخالفة شوفة لبعض لسلاسل أمس .

وأشار إلى أن نص قانون الصيدلة في المادة 17 ؛ جاء بوجوب كتابة إسم المؤسسة الصيدلية وإسم صاحبها ومديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية .

ولفت إلى أن إزالة اللافتات جاء بناء علي قرار إزاله للمخالفة صادر من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، ومصدق عليه من اللواء عادل الغضبان – محافظ بورسعيد ورؤساء الأحياء .