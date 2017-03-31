تقدم محمد فايز، المدير الفنى لنادى المريخ البورسعيدى، باستاصدر ته لمجلس إدارة النادى برئاسة أحمد جوهر، وذلك بعد توليه المهمة منذ 5 أيام فقط.

وأظهر فايز لمجلس إدارة نادى المريخ أن سبب استاصدر ته هى عدم التأقلم مع اللاعبين فى هذا التوقيت، مؤكدا ترحيبه تولى المهمة الفنية للمريخ بداية من الموسم المقبل.

وتعد استاصدر ة محمد فايز هى أسرع استاصدر ة لمدير فنى يتولى مسئولية فريق وهى 5 أيام فقط من توليه مهمة القيادة الفنية للفريق.