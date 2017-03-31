تعرضت بوابة مقر دار الإفتاء الليبية بالعاصمة طرابلس، اليوم الخميس، لوابل من الرصاص أطلقه مسلحون داخل سيارة مصفحة وهو الاعتداء الثانى خلال هذا الشهر.

واصدر المكتب الإعلامى لدار الإفتاء على صفحته بـ«فيسبوك»، مساء الخميس، «تعرضت بوابة دار الإفتاء بطرابلس اليوم الخميس فى بداية وقت العمل لوابل من الرصاص من سيارة مصفحة مرت من أمام الدار بها ملثمون”.

وأضاف المكتب الإعلامي: “هذه هى المرة الثانية التى تتعرض فيها الدار للاعتداء، حيث اقتحم قبل قرابة الأسبوعين مجموعة ملثمون أسوار بوابة مبنى الدار وقت الفجر، واعتدوا على رجال الحراسة الموجودين بالمكان بالضرب وربط أيديهم، وقاموا بكسر أقفال بعض المكاتب، وأخذوا بعض المحتويات، وقامت الدار بإبلاغ مديرية تأمين طرابلس بخطاب رسمى فى حينها ولم تتلق جوابًا”.



وأشار المكتب الإعلامى لدار الإفتاء إلى أن “دار الإفتاء تحمِّل الجهات المعنية بحفظ التأمين فى مؤسسات الدولة مسؤولية تكرار الاعتداء على مؤسسة دار الإفتاء والسنةلين فيها.“

المصدر : مصر ناين