رفض مسئولو اتحاد الكرة طلب نادى الزمالك بإرسال شكوى الأخير إلى الاتحاد الدولى “فيفا” والذى يتهم فيها الاتحاد بمعاداته ل الأخطاء التحكيمية المتكررة فى مبارياته.

وكان اتحاد الكرة قد تلقى خطابا من الفيفا أمس الخميس يرفض فيه شكوى الزمالك ضد الجبلاية، وأكد فى خطابه المرسل أن هذا الأمر شأن داخلى بين النادى والاتحاد الشوف له، والفيفا لا ينظر لهذه الشكاوى.

وتقدم الزمالك بشكوى رسمية يتهم فيها اتحاد الكرة بمعاداته ل الأخطاء التحكيمية المتكررة فى مبارياته، وطلب مسئولو الزمالك من اتحاد الكرة اعتماد الشكوى وإرسالها إلى الاتحاد الدولى “فيفا” وهو ما تم رفضه من قبل مسئولى الجبلاية.

المصدر : مصر ناين