شنق طفل نفسه أثناء لهوه أعلى سطح منزله بالحوامدية، حيث علق رقبته بحبل أثناء لعبه مما أسفر عن وفاته، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العميد ناجى كامل رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل أعلى سطح منزل بالحوامدية.



وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل يبلغ من العمر 8 سنوات أثناء لهوه أعلى سطح منزله علق رقبته بحبل مما أدى لاختناقه ومفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.