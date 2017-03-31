حرر الدكتور محمد مصطفى نائب مدير مستشفى بنى سويف السنة محضرا بنقطة واجبة المستشفى، لأهالى مريض بتهمة التعدى عليه وتحطيم واجهة المبنى الجديد، ل تعطل الأسانسير بالطفل ووالدته.

واستقبل المستشفى مساء أمس طفلا مريضا برفقة والدته وثلاثة من أسرته، وقرر الأطباء إحالته لقسم الأطفال واصطحبته والدته فى الصعود إلى القسم بالطابق العلوى وتوقف الأسانسير فجأة وحاول السنةل تشغيله دون جدوى، وعقب إصلاحه وخروج الطفل ووالدته والسنةل نشبت مشادة بين أهالى الطفل و نائب مدير المستشفى وإنتهت بإصرار الأخير على تحرير محضر بنقطة المستشفى لإثبات الحالة.

المصدر : مصر ناين