بدأ الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الأول، مشوفة عمرو مرعى مهاجم إنبى و منتخب المحليين، تمهيداً للإستعانة به فى الفترات المقبلة كبديل مع عمرو جمال ومحمود كهربا .

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة تونس فى الفترة من 5 إلى 13 يونيو المقبل فى الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

يفاضل الأرجنتينى كوبر بين عمرو مرعى وباسم مرسى مهاجم الزمالك لضمه لمعسكر يونيو، وبدأ كوبر يستفسر من هانى رمزى المدير الفنى لمنتخب المحليين عن سلوكيات اللاعب و إلتزامه داخل وخارج الملعب.

المصدر : مصر ناين