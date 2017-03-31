اعترف جزار متورط فى قتل سائق توك توك بأبو النمرس بإطلاقه اللهيب على المجنى عليه لسرقته، حيث ذكر المتهم أنه استدرج الضحية بحجة توصيله لمنطقة المنوات، ثم أطلق اللهيب عليه من فرد خرطوش، وتأكد من مفارقته الحياة، ثم تخلص من الجثة بإلقائها بمنطقة راعية واستولى على التوك توك والهاتف المحمول الخاص بالضحية.

وأضاف المتهم أنه تخلص عقب ذلك من الهاتف بإلقائه فى مصرف، ثم توجه لأحد أصدقائه ويدعى “محمد.م” 20 سنة سائق، مقيم بالعياط وباع له التوك توك بمبلغ 5 آلاف جنيه، مضيفا أنه كان قد استعد لارتكاب الجريمة قبل حدوثها بيومين.

واستنادا لاعترافات المتهم وتحريات المباحث أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها.

وكان مركز واجبة أبو النمرس تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة زراعية، وبانتاصدر العقيد ضياء رفعت مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى مكان الحادث عثر على جثة شاب مصابا بطلق نارى، وكشفت التحريات أنه يدعى ” أحمد.م” سائق توك توك.

وتوصلت تحريات المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث مركز واجبة أبو النمرس أن جار المجنى عليه يدعى “إسلام. ا” وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجه لمكان العثور على الجثة وأطلق اللهيب عليه واستولى على التوك توك وفر هاربا، وبإعداد كمين للمتهم تمكن ومعاونيه النقيبان محمد خليل وأحمد عكاشة من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العميد ناجى كامل رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير البكرهرة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين