أعلن تطبيق تليجرام إضافة ميزة جديدة لتشفير المكالمات الصوتية، ويعد التطبيق الأكثر تشفيرا وأمانا فى العالم، ويسبب الكثير من القلق والمخاوف للحكومات، وتعمل الميزة الجديدة فى بعض أنحاء العالم ومن ضمنها أوروبا الغربية، وسيتمتع بقية العالم بها قريبا.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى على غرار الرسائل بتطبيق تليجرام، تعتمد المكالمات الصوتية أيضا بشكل كبير على التشفير من النهاية إلى النهاية والذى يهدف إلى القضاء على أى هجمات ويمنع أى طرف من التجسس على المستخدم، كما تعتمد ميزة المكالمات الصوتية على مجموعات فريدة من أربعة رموز تعبيرية تعمل كمفاتيح للتشفير بدلا من الطرق التقليدية.



المكالمات المشفرة

وللتأكد من أن مكالمتك آمنة 100٪ ، تحتاج فقط إلى مقارنة الرموز التعبيرية الأربعة على شاشة الاتصال الخاصة بك مع الرموز التعبيرية الأربعة على شاشة المتصل للتأكد من أن وكالة المخابرات المركزية لا تتنصت عليك.

وهناك مجموعة من الميزات الجديدة الأخرى، شبه التحكم بمن يسمح له الاتصال بك، جنبا إلى جنب بعض التغييرات بالواجهة والتحسينات الأخرى.

المصدر : مصر ناين