بعدما كانت اهتمامات المطربة إيما لامادجي ذات الأصول الأفريقية تنصب على كرة السلة واحترافها، قررت أن تصبح مطربة، وشقت طريقها لتصبح أحد أهم وأشهر المطربات فى أفريقيا وفرنسا وبالتحديد فى دول الشمال الأفريقى.

إيما لامادجي ستقدم حفلا ضخما ضمن حفلات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية من خلال فرقتها ” فري ريفر ” يوم 13 أبريل بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية ضمن أهم الحفلات التي يقدمها أيام قرطاج الموسيقية في دورته الرابعة.

بداية إيما لامادجي كانت مع كورال الموسيقى الأفريقية والإنجيلية “كومبايا”، في مدينة مونتبيليي بفرنسا، ثم انضمت بعد ذلك إلى بعض فرق الترنيمات الإنجيلية، وشاركت في أعداد من العروض التمهيدية في حفلات أحياها أعداد من الفنانين الكبار من سبيل ليز ماككومب ورودا سكوت.

وحازت إيما على إعجاب زملائها الفنانين بفضل صوتها القوي والحساس، الذي مكنها من تقديم إضافة للكورال، ويعد عمل “فري ريفر” (النهر الحر) حصيلة تعاون مع عازفة الجيتار ماتيا ليفريرو، سعيا إلى “قام بفتح آفاق تؤدي إلى عالم موسيقي جديد، قوامه موسيقى السوول وموسيقى العالم والجاز والترنيمات الإنجيلية والبوب“.

المصدر : مصر ناين