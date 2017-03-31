يفتتح الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة والمهندسة نادية عبده ـمحافظ البحيرة مساء غد السبت، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولى للفولكلور، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية وأعدادا من المحافظين وقناصل الدول المشاركة فى المهرجان على مدار سبعة ايام متصلة الى أن 7 ابريل المقبل.

ويشارك فى المهرجان 14 فرقة فنون شعبية من 8 دول عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية هى “الجزائر والهند والأردن والسنغال واليونان والإمارات وسيريلانكا” بجانب مصر التى يشبه ها 7 فرق للفنون الشعبية يقدمون تراثهم الاقليمى وهم فرق “البحيرة والأقصر وبورسعيد وسوهاج للفنون الشعبية وفرقة قصر التذوق بالإسكندرية وفرقة الأراجوز المصرى بقصر ثقافة شبرا الخيمة وفرقة منتخب كلية سيناء”.

وتبدأ فعاليات حفل الافتتاح بعروض وكرنفالات للفرق المشاركة فى ميدان الأوبرا بدمنهور، بعدها ينتقل الحضور إلى مسرح اوبرا دمنهور ليعلن وزير الثقافة ومحافظ البحيرة افتتاح المهرجان ويقدما دروع التكريم وشهادات التقدير لرموز وعلامات الفلكلور الشعبى المصرى الذين ساهموا بإبداعاتهم فى اثراء هذا اللون من الفنون.

من جانبه أكد محمد ظريف مدير دار اوبرا دمنهور، أنه سيتم خلال حفل الافتتاح تكريم رموز الفن الشعبى فى مصر وهم “الفنانتان جمالات ورضا شيحه مطربات الفن الشعبى الشهيرات ومحمود عيسى اقدم ادارى لفرقة التنورة المصرية وعلى الجندى مؤسس فرقة الاسكندرية للفنون الشعبية وحسين العزبى الفنان التشكيلى وأحد اهم متخصصى المسرح الشعبى والطفل تيام الدمنهورى اصغر راقص تنورة بمصر فى مصر”.

المصدر : مصر ناين