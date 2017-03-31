توقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخميس “لقاءً صعباً جداً” مع نظيره الصينى شى جينبينغ الذى من المفترض أن يُقابله الأسبوع المقبل بمقر إقامته الفخم فى مارالاغو بفلوريدا.

وكتب ترامب على تويتر “لقاء الأسبوع المقبل مع الصين سيكون صعباً جداً”. وأضاف الرئيس الأمريكى الذى يلتقى نظيره الصينى فى السادس والسابع من أبريل، “ما عاد باستطاعتنا أن يكون لدينا عجزاً تجارياً ضخماً… وخسارة للوظائف. يجب أن تكون الشركات الأميركية مستعدّة للكشف عن بدائل أخرى“.

المصدر : مصر ناين