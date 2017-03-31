تمكنت المؤسسات التأمينية بأسوان اليوم من القبض على أفراد تشكيل عصابى متهمين بإصابة مزارع بطلق نارى، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات .

وكان قد وجه اللواء مجدى موسى مدير تأمين أسوان بتشكيل فريق كشف لكشف غموض حادث إصابة مزارع بطلق نارى فى واقعة المحضر رقم 408 لسنة 2017 إدارى مركز نصر النوبة بشأن إصابة المدعو “حسين . أ”- 48 سنة مزارع بطلق نارى بالظهر من الناحية اليسرى وذلك حال قيادته سيارة ربع نقل بمنطقة زراعات توشكى – دائرة مركز نصر النوبة .

وأسفرت جهود فريق الكشف إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقات السنةة وخاصة بوابات الرى على الترع مكون من كل من المدعو ” أشرف . م ” -31 سنة عاطل والسابق ضبطه واتهامه فى 5 قضايا متصنف ة والمطلوب للتنفيذ عليه فى جنحة سرقة غيابياً بالحبس لمدة سنة مع النفاذ و المدعو ” أشرف .ح ” 44 سنة عاطل والسابق ضبطه واتهامه فى 5 قضايا متصنف ة” .

والمدعو ” ممدوح . أ” – 30 سنة سائق والسابق ضبطه واتهامه فى جنحة جرائم تموينية وأنهم مساء أمس كانوا يزاولون نشاطهم الإجرامى حال مرور المجنى عليه سالف الذكر وخشية ضبطهم أطلقوا عدة أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزة أحدهم أصابت إحداها المجنى عليه ولاذوا بالفرار حسبما أفادت الواجبة .

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهمين وفى أحد الأكمنة المعدة بدائرة مركز كوم أمبو وحال إستقلالهم سيارة ربع نقل قيادة الثالث وفور مشوفتهم للقوات بادروا بإطلاق النيران فبادلتهم القوات وتمكنوا من ضبط الأول بعد إصابته بطلق نارى بالبطن وتم تحويله لمستشفى أسوان الجامعى وتم تعيين الحراسة اللازمة عليه كما تمكنوا من ضبط الثانى وبحوزته سلاح نارى عبارة عن ” بندقية آلية عيار 39 مللى ” وبخزينتها 11 طلقة من ذات العياروخزينة فارغه لذات السلاح وعقب ذلك تم ضبط الثالث كما عثر بداخل السيارةعلى كمية من الخردة و بوابات رى و زاويا حديدية و إسطوانة أكسجين.

و كلفت إدارة الكشف الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين لبيان مدى صلتهم بالحوادث المماثله ،تحرر عن ذلك محضر أحوال ملحقاً للمحضر الأصلى وجارى العرض على النيابة السنةة.