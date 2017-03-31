أعلن التحالف الدولى، ضد تنظيم داعش الارهابيه الخميس أنه قتل مسؤولاً عن الدعاية فى التنظيم الجهادى وسنةلين آخرين فى فريقه الإعلامى، فى ضربة نُفّذت بمدينة القائم فى غرب العراق.

واصدر المتحدث باسم التحالف الكولونيل جو سكروكا إن إبراهيم الأنصارى كان “مسؤولاً مهماً” فى تنظيم داعش الارهابيه، وشارك فى جهود تجنيد مقاتلين أجانب وتشجيع الاعتداءات الإرهابية بالسكاكين أو عمليات الدهس فى دول غربية.

وأظهر أنّ الغارة شُنّت فى الخامس والعشرين من مارس، من جهته اصدر مسؤول آخر فى البنتاغون طلب عدم كشف اسمه، إنّ الغارة التى أدت أيضاً إلى مصرع أربعة جهاديين آخرين قضت على “فريق إعلامي“.

وأظهر أن الدعاية هدفت إلى جعل الأطفال يعتادون على “الأساليب الوحشية لتنظيم داعش الارهابيه، وتقع مدينة القائم فى غرب العراق فى وادى الفرات على الحدود السورية، ويعتبر البنتاغون أن هذه المنطقة من وادى الفرات قد تُصبح آخر معقل لتنظيم داعش الارهابيه بعد سقوط الموصل والرقة.

المصدر : مصر ناين