كيف بدأ النجوم، الراحة فى نهاية أسبوع مفعم بالتعب والعمل؟ هذا ما نلاحظه من خلال تدوينات وصور ومقاطع فيديو نشرها النجوم بأنفسهم من خلال حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”.

فبين لقاءات بالفى منتصف الفنى أو تناول وجبة العشاء فى أحد المطاعم أو الخضوع للعلاج، تباينت اهتمامات النجوم من خلال مشاركتهم أوقاتهم ولحظاتهم بمشوفيهم عبر الموقع العالمى الأهم.

من جانبه نشر الفنان مصطفى خاطر نجم مسرح مصر صورة من كواليس مسلسله الجديد هربانة منها برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز والذى يخرجه معتز التونى ومن المقرر أن تتم إذاعته فى موسم دراما رمضان السنة الحالى.



مصطفى خاطر وياسمين عبد العزيز

على الخط نفسه، نشر الفنان أحمد جمال صورة له مع زميلته فى الموسم الأول من برنامج المسابقات الغنائى والفائزة باللقب كارمن سليمان وعلق على الصورة بقوله: “مع كارمن”. والملاحظ أن كارمن نشرت هى الاخرى الصورة وكتبت: “مع جيمى”.



أحمد جمال وكارمن سليمان

الفنان إياد نصار شارك هو الآخر جمهوره ومحبيه من خلال حسابه على موقع تبادل الصور “إنستجرام” ونشر صورة من كواليس مسلسله الجديد “حجر جهنم” وكتب تعليقا على الصورة: “خلف المشهد حجر جهنم”.



إياد نصار

أما الفنانة الاستعراضية فيفى عبده فشاركت جمهورها بمقطع فيديو مع النجمة غادة عبد الرازق التى تجمعها بها علاقة صداقة لا يخفيها موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

@ghadaabdelrazek A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Mar 30, 2017 at 11:39am PDT

فى سياق ذلك نشرت الفنانة بشرى صورة من أفيش فيلم “مش رايحين فى داهية، وكتب معلقة على الصورة قولها: “استنوا الأفيش الرسمى قريب جدا”.



بشرى

أما لاعب الإسكواش رامى عاشور فيخضع لفحص طبى فى ألمانيا وفق ما نشره من خلال حسابه عبر موقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام” إذ نشر صورة لأشعة طبية على العظام.



رامي عاشور

الفنانة غادة عبد الرازق بدأت الويك إند من خلال مقطع فيديو شاركته مع جمهورها برفقة صديقاتها بينما ترسل قبلا لمحبيها ومشوفيها على “إنستجرام”.

❤️😘😘😘 A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Mar 30, 2017 at 1:02pm PDT

أما ريم البارودى فنشرت صورة لوجبة سوشى شهية، وأظهرت أنها تتناول السوشى فى أحد مطاعم السوشى فى منطقةالباشمهندسين بمحافظة الجيزة.



ريم البارودى

وأخيرا نشر لاعب النادى الأهلى حسين السيد صورة وعلق عليها بالقول: “كل شىء سيكون عظيما أخى”.



حسين السيد

المصدر : مصر ناين