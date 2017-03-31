أصدرت محكمة اتحادية فى البرازيل حكما بحق الرئيس السابق لمجلس النواب إدواردو كونها، بالسجن لمدة تزيد عن الخمسة عشر سنةا الخميس، لإدانته بتهم فساد بما يجعله أرفع سياسى يدان الى أن الآن فى فضيحة تعرف باسم “عملية غسل السيارة“.

واصدر فريق الدفاع عن السياسى السابق إنهم سيطعنون على الحكم. وسيستمر حبس كونها فى انتظار الاستئناف، وقاد كونها حملة ناجحة لمساءلة وعزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف وأجبر على ترك منصبه فى يوليو تموز واعتقل فى أكتوبر تشرين الأول لاتهامه بتلقى رشا فى عملية شراء شركة بتروليو برازيليرو التى تسيطر عليها الدولة لحقل نفط فى بنين.

ووجهت اتهامات لأكثر من مئتى شخص فى قضية “عملية غسل السيارة” وهى تحقيق واسع يتمحور حول تلقى رشا من عقود فى بتروبراس وشركات حكومية أخرى. ومن المرجح أن تصدق المحكمة العليا قريبا على التحقيق مع عشرات المسؤولين السياسيين الحاليين.





المصدر : مصر ناين