بدأ عمر الوحش، لاعب فى منتصف الإسماعيلى، فى الكشف عن عرض احتراف فى أحد الدوريات العربية للانتاصدر إليه بدءاً من فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة، للانتاصدر إليه والرحيل عن قلعة الدراويش بعد حالة التهميش التى تعرض لها خلال الفترة الماضية وأخرجته من حسابات الجهاز الفنى للفريق صاحب الرداء الأصفر بقيادة التشيكى فرانز ستراكا.

عمر الوحش انقطع عن تدريبات الإسماعيلى بدون الحصول على إذن من الجهاز الفنى ل سياسة التجميد تجاهه، على الرغم من أنه كان أحد أبرز نجوم الدراويش فى الموسم الماضى، وهو ما أغضب اللاعب وجعله ينقطع عن التدريبات.

وكانت إدارة الإسماعيلى قد قررت تطبيق لائحة العقوبات على عمر الوحش ل انقطاعه عن التدريبات لأكثر من 3 أسابيع بواقع 20 ألف جنيه عن كل يوم غياب، ل تمرده على ناديه وعدم الالتزام بعقده، والانتظام فى التدريبات الجماعية.

المصدر : مصر ناين