أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان لها مساء أمس أنه جارى تجهيز ثلاث وحدات طبية لإفتتاحها فى أبريل القادم، وهى وحدة الجناين، ووحدة اغزيوان ووحدة الكفاح بمنطقة بئر العبد .

وأشار البيان إلى أنه تم اليوم مناقشة سرعة انهاء التجهيزات الطبيه لها خلال الاجتماع التنفيذى لقطاع الصحة بشمال سيناء بحضور مديرى الإدارات الفنية والإدارية بديوان المديرية ومديرى المستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة بحضورالباشمهندس عبد الرحمن سعيد امين سر لجنة اعمار سيناء شارك فى حضور واشار البيان انه خلال الإجتماع تم التأكد من توفير الاحتياجات الخاصة من الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ، والتعاون والتواصل الإيجابى الفعال بين جميع المستشفيات والإدارات فى جميع المجالات وخاصا فى توفير الكوادر البشرية والإمداد الطبى، والأستعداد لحملة شلل الاطفال الاسبوع القادم من اجل الوصول لاعلى تغطية على مستوى المحافظة .

وأضاف البيان أنه تم التنبيه على مديرى المستشفيات وفريقهم بضرورة المرور المستمر والفعال على جميع اقسام المستشفى وبأوقات مختلفة والعمل على ازالة اى معوقات قد تؤثر على تقديم افضل خدمة طبية للمرضى، وتشكيل و تفعيل الهيكل الإدارى للمستشفى من نائب ووكيل المدير و النائب الادارى والمدير المناوب و مدير الاستقبال والطوارئ ورؤساء الاقسام ، وتفعيل دور الصيدلة الاكلينيكية على جميع المستشفيات والاستفادة من خبرتهم وكفائتهم لصالح المرضى، وتطبيق معاير الجوده فى بعض اقسام المستشفيات المتميزة خلال المرحلة القادمة، وعقد دورات تدريبية وعمل خطط توعية لاداراة الكوارث والازمات للسنةلين بالمستشفيات .