كشفت شركة التحليلات App Annie فى تقرير جديد أن تطبيقات أندرويد ستتفوق على تطبيقات ios لأول مرة فى تاريخها خلال سنة 2017، وهذا يشمل الإيرادات من متاجر تطبيقات أندرويد المتأعدادة شبه تطبيقات أمازون أب ستور وسامسونج جلاكسى.

وتتوقع الشركة أن يحقق متجر جوجل بلاى إيرادات تصل إلى 42 مليار دولار هذا السنة، بينما ستحقق متاجر أندرويد الأخرى نحو 36 مليار دولار، وسيصل إجمالى إيرادات تطبيقات أندرويد نحو 78 مليار دولار، بينما ستبلغ إيرادات متجر أبل نحو 60 مليار خلال هذا السنة فقط.

لكن إذا تمت المقارنة بين إيرادات جوجل بلاى وحده دون المتاجر الأخرى، فهذا يعنى تفوق متجر أبل بمقدار 20 مليار دولار سنويا الى أن سنة 2021، كما تتوقع شركة Annie تزايد إجمالى مبيعات التطبيقات نحو 18٪.

المصدر : مصر ناين