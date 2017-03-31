“خلعته فقرر الانتقام منى وخطف طفلتى وحرمنى من رؤيتهما منذ أربع سنوات وحرمهما من التعليم” هذه الكلمات ملخص مأساة “سلفراز مصطفى” التى روت تفاصيلها لـ”اليوم السابع”.

اصدر ت “سلفراز” حصلت على حكم من محكمة الأسرة بجنوب القاهرة، ولم أستطع تنفيذه ل هرب مطلقى وبيعه منزل الزوجية وإخفائه محل إقامته الجديد وتسجيل عنوان خاطئ فى المحكمة الى أن يمنعنى من رؤية ابنتى “نيرة ومنى” انتقاما منى بعدما أقمت ضده عوى خلع وحصلت على حكم لصالحى.

وأضافت: خطف ابنتى الاثنتين ليكسرنى ويدمرنى ولم أترك بابا إلا وطرقته واستخدمت كافة الطرق القانونية وحصلت على أحكام لم تنفذ واستغثت بالجميع واستغثت بالمحامى السنة ليرحمنى فهل يعقل أن ألا أرى نيرة ومنى منذ 4 سنوات؟.

وأكدت السيدة: الى أن الأن لدى أمل فى رؤيتهما رغم رحله الكشف الطويلة التى لم يغمض لى فيها جفن ورغم غياب الرحمة من قلب مطلقى وغرق فى القسوة لدرجة أنه حرم ابنتيه من التعليم فعرفت من وزاره التربية والتعليم بأنه ألحقهما بمدارس الفصل الواحد للمتسربين من التعليم.



الطفلتان نيرة ومنى



صورة من الأحكام



صورة من الشكاوى والأحكام



قرار المحكمة بشأن الطفلتين



والدة الطفلتين





المصدر : مصر ناين