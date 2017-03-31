معسكر مغلق يتواجد بداخله السيناريست محمد عبد المعطى، لكتابة الحلقات الأخيرة من مسلسل “أرض جو”، للنجمة غادة عبد الرازق، والمقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، من تأليف تامر مرسى، وإخراج محمد جمعة، حيث يرغب “عبد المعطى”، فى الانتهاء منها مبكرا، ليكون هناك وقت كاف للمخرج محمد جمعة لتصويرها، فضلا عن رغبته فى صياغة الحلقات الأخيرة بشكل غير تقليدى، بعدما وضع أكثر من تصور فى جلسة العمل التى جمعته بمخرج العمل مؤخرا.

ويجرى وراء “عبد المعطى” من خلال العمل، للحفاظ على النجاح، الذى سبق وحققه فى مسلسله الأول “الأسطورة”، للنجم محمد رمضان، والذى حقق نجاحا كبيرا للغاية خلال الموسم الرمضانى الماضى.

مسلسل “أرض جو” بطولة أعداد من النجوم، غادة عبد الرازق، وهيثم شاكر، وعباس أبو الحسن، وعبد العزيز مخيون، وأحمد الشامى، ومراد مكرم، وفريال يوسف، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد كريم، وأحمد عبد الوارث، ومها أبو عوف، ومن الشباب عمرو صالح، ويوسف عثمان، ونادية خيرى، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج محمد جمعة.

يذكر أن هذا المسلسل هو التجربة الثانية للسيناريست محمد عبد المعطى فى عالم الدراما التليفزيوينة بعد مسلسل “الأسطورة”، للفنان محمد رمضان، والمخرج محمد سامى، والذى حقق نجاحا جماهيريا عريضا خلال فترة عرضه برمضان الماضى، وفى السينما قدم فيلم “سكر مر”، مع المخرج هانى خليفة، من بطولة أعداد كبير من النجوم، وهو الفيلم الذى شبه مصر فى العديد من المهرجانات العالمية.

المصدر : مصر ناين