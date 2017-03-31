أصيب شاب مقيم قرية بطينة مركز المحلة بمحافظة الغربية بطلق نارى أسفل الظهر بعد أن خرجت طلقة بالخطأ استقرت بظهره أثناء عبث زميله بفرد خرطوش كان بحوزته ، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير امن الغربية إخطارا من العميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة بإصابة شاب يدعى محمد.ع 18سنة مقيم قرية بطينة مركز المحلة بطلق نارى أسفل الظهر وتم نقله للمستشفى السنة لتلقى العلاج ، وبفحص الرائد محمد البرلسى رئيس مباحث المركز تبين أنه أثناء عبث صديق المجنى عليه بفرد خرطوش خرجت طلقة أصابته بالظهر ، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وعرضه على احمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة.

المصدر : مصر ناين