عثر ضباط مباحث قسم أول أسيوط على قنبله بدائية الصنع فى منزل متهم جنائى عقب صدور إذن نيابة بتفتيش منزله للكشف عن سلاح.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير تأمين أسيوط، إخطاراً من المقدم أحمد نظيم، رئيس مباحث قسم أول أسيوط، يفيد العثور على قنبله بدائية الصنع داخل لفافة فى منزل المدعو عبد الرحمن على، مقيم دائرة المركز أثناء التفتيش عن سلاح عقب صدور إذن النيابة، وتم استدعاء الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات إلى قسم الواجبة وتم تفريغها بمحيط قسم أول.

واصدر مصدر تأمينى، إن أحد ضباط القوة التأمينية عثر على القنابل داخل لفافة، ولم يكن يعرف ما بداخلها فاصطحبها معه إلى قسم الواجبة والقى القبض على صاحب المنزل و بعد وصوله اكتشف آن بداخلها قنبلة، تحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر : مصر ناين