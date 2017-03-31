وقعت أحزاب “تحالف قوى المستقبل للتغيير” المعارض بالسودان، برئاسة الدكتور غازى صلاح الدين ، الخميس ، على وثيقة الحوار الوطنى السودانى ، وذلك بعد سلسلة لقاءات ومشاورات مع أعداد من المسئولين رفيعى المستوى بالنظام والحزب الحاكم.

وأكد التحالف ـ فى بيان صحفى ـ أن التوقيع على الوثيقة جاء استجابة لتطورات مهمة على الصعيد السياسى فى البلاد ، داعيا النظام السودانية إلى التمسك بالفرصة المتاحة ، وأن تجتهد فى الوفاء بالتزاماتها تجاه الحوار الشامل.

وتعهد التحالف بالعمل مع كل القوى السياسية والمؤسسات الرسمية والقوى الدولية الصديقة والوساطة الأفريقية من أجل التناصر والتعاون لتخليص البلاد من أزماتها وتأسيس بنية قوية للسلام والإستقرار ، مؤكدا العمل مع الجانب الحكومى بإخلاص وحسن نية وبروح الشراكة السياسية وصولاً إلى سلام دائم ودولة عادلة.

المصدر : مصر ناين