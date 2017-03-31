وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم ، الخميس ، 3 موظفين بالبترول (هنديان وباكستانى) ، اختطفوا مؤخرا فى مناطق إنتاج النفط بجنوب السودان ، وتمكنت السودان من استعادتهم بعد جهود دبلوماسية.

واصدر مدير إدارة القنصليات بوزارة الخارجية السودانية أحمد عبدالباقى – فى تصريح صحفى ، أثناء استقباله الموظفين الثلاثة بمطار الخرطوم الدولى – إن النظام السودانية قامت بجهود حثيثة جرت بالتنسيق التام مع كافة الجهات ذات الصلة ، وأثمرت عن إطلاق سراح هؤلاء المخطوفين الثلاثة.

وأظهر بيان صحفى صادر عن مسئولين تأمينيين بالخرطوم أن المختطفين العائدين كانوا يعملون فى حقول النفط بجنوب السودان ، عندما اقتادتهم مجموعة مسلحة فى حادثتين منفصلتين خلال الأسابيع الماضية .

وأضاف البيان أن النظام السودانية تلقت طلبين من الحكومتين الهندية والباكستانية للتفى منتصف وتوظيف علاقاته الإقليمية لاستعادة الموظفين الثلاثة ، لافتا إلى أن الخرطوم تمكنت من استعادتهم وتسليمهم لسفارتى بلديهم بالسودان.

المصدر : مصر ناين