تعقد، اليوم الجمعة، الجمعية العمومية العادية لنادى الجزيرة لمناقشة الحساب الختامى والميزانية الخاصة بالنادى عن السنة الماضى، حيث لم يكتمل النصاب القانونى أمس الخميس، وتم تأجيلها إلى اليوم، حيث لم يحضر سوى 1883 عضوا قاموا بالتسجيل فى كشوف الجمعية. ومن المقرر أن يكتمل النصاب اليوم بحضور 1000 + 1، الى أن يتم عقدها ومناقشة جدول الأعمال.

يذكر أن محضر اجتماع العمومية لنادى الجزيرة سيناقش ميزانية النادى المقدمة من مجلس الإدارة برئاسة عاصم عباس، والحساب الختامى للسنة المالية واللائحة الداخلية، وبعض مطالب أعضاء الجمعية العمومية.

المصدر : مصر ناين