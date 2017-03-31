أطلقت شركة (سبيس إكس)، الخميس، صاروخا من طراز (فالكون 9) سبق لها استخدامه قبل سنة تقريبا مما يشبه خطوة أساسية فى مجرى وراء صاحب الشركة االملياردير إيلون ماسك لتخفيض تكاليف رحلات الفضاء الخارجي.

وانطلق الصاروخ الساعة 6:27 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2227 بتوقيت جرينتش) من مركز كنيدى للفضاء فى ولاية فلوريدا لوضع قمر صناعى فى مداره لصالح شركة (إس.إي.إس) ومقرها لوكسمبورج.

وكان اصاروخ قد أطلق من قبل فى أبريل 2016، وسجلت شركة (سبيس إكس) حدثا تاريخيا فى ديسمبر 2015 عندما تمكنت من تأمين هبوط صاروخ بعد إطلاقه خارج الغلاف الجوى للمرة الأولى وهو أمر كررته منذ ذلك الحين سبع مرات.

واصدر ت الشركة إنها تهدف إلى تخفيض نفقاتها بحوالى 30 % عبر إعادة استخدام الصواريخ المستعملة. وذكرت أن تكلفة رحلة (فالكون 9) تبلغ 62 مليون دولار لكنها لم تذكر قيمة الرحلة على متن صاروخ مستعمل.

واصدر ت جوين شوتويل رئيسة (سبيس إكس) خلال بث لعملية الإطلاق “فى الواقع نحن نتطلع لإمكانية تكرار الاستخدام التشغيلى شبه ما يحدث مع الطائرة… نتطلع لهبوط وإعادة إطلاق فى نفس اليوم.”

المصدر : مصر ناين