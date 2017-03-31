عثر أهالي قرية الشيخ علي شرق، الشوفة لمركز دشنا، شمالى قنا، مساء اليوم الجمعة، على جثة ربة منزل، مشنوقة داخل منزلها، بالقرية.

كان اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا، تلقى أخطارآ من مركز واجبة دشنا، يفيد عثور أهالى قرية الشيخ على على جثة ربة منزل مشنوقة فى منزلها، وتكثف أجهرة التأمين من تحرياتها لمعرفة الدوافع لإرتكاب الواقعة.

تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللعميد محمد هندى مدير المباحث لتتولى النيابة التحقيقات.

