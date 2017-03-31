اصدر رأفت أبو الخير النائب البرلمانى عن دائرة مركز البلينا بمحفظة سوهاج، أنه حصل على موافقة من وزير الوزارة على إحلال وتجديد مغذيات كهرباء قرية برديس ومنشأة برديس من الجهد المنخفض الهوائى وتحويله الى كابلات أرضية، كما تمت الموافقة على إحلال وتجديد محول قرية الباسكية وصرف سلك معزول لها.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريح خاص لـ “اليوم السابع ” أنه حصل أيضا على موافقة باحلال وتجديد محول كهرباء طريق التوادر ، وصرف 5 كيلو سلك معزول لقرية الساحل القبلى ونجع العساكرة بقرية برديس .

المصدر : مصر ناين