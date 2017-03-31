ذكر موقع “تك كرانش” الأمريكى، أن ميزة الدردشة الآلية chatbots ستكون متاحة قريبا لمجموعات الدردشة، وهذا يعنى أنها ستوفر إمكانيات إضافية مختلفة عما هو متاح حاليا داخل المحادثات الفردية، وستعمل بشكل مشابه أكثر لـ tickers التى تمد المشاركين فى مجموعة الدردشة بالمعلومات والأخبار الخارجية.

ووفقا للتقرير سيكون هناك أنواع مختلفة من “الشات بوت” التى تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعى، لتغطى اهتمامات المستخدمين المختلفة شبه الرياضية، والتجارة الإلكترونية، والبوتات الاخبارية، فإذا كنت مشتركا فى مجموعة دردشة آلية لتجار الأسهم، فيمكنك استخدام “بوت” مخصصة لتبقيك على إطلاع بالأخبار المالية.

والميزة الجديدة تعنى أن التحديثات ستصل لجميع المشاركين فى المحادثة، ففى السابق كانت الميزة متاحة فقط للمستخدمين بشكل فردى، والى أن الآن لم تعلق فيس بوك على التقرير الحديث، ولم تكشف عن موعد طرح تحديثات الدردشة الآلية للمستخدمين حول العالم.

المصدر : مصر ناين